И ни в коем случае не употребляйте распространенное суржиковое слово. Как правильно называть рл-украински клубнику, подскажет 24 Канал.

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Украинцы довольно часто говорят, что в июне едят клубнику. Зато это слово суржиково и его надо забыть. Мы ведь едим "полуницю" (укр.). При этом советуем вам "полуницю" з "паляницею" (укр.) не путать!)

Также вы можете услышать, особенно если приезжаете на Запад Украины такое слово как "трускавка". Это интересное слово – диалектизм.

Больше о том, как правильно называть популярные ягоды по-украински и навсегда забыть о суржиковых названиях, которые вы можете употреблять, читайте в подборке 24 Канала "Забудьте о клубниках и земляниках: как правильно называть ягоды на украинском".