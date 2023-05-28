Так, языковед Александр Авраменко призвал украинцев беречь язык (укр. мову), который передали нам наши предки. При этом в эфире "Завтрака с 1+1" назвал вкусный синоним к слову "бутерброд".
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Как назвать бутерброд на украинском
Авраменко спросил у украинцев, знают ли они, как назвать ломтик хлеба с маслом, колбасой, сыром или ветчиной.
Так, бутерброд або канапка, і навіть канапе, (укр.)
– уточнил языковед.
И добавил, что все эти слова являются правильным ответом на его вопросы. Однако уточнил, что они прижились в нашем языке, ранее путешествуя с немецкого и французского. Все же следует и своему научаться.
Мы давно имеем свое вкусное-пресмачное слово – накладАнець,
– подчеркнул учитель.
Украинский накладанець / скриншот видео
И процитировал писателя Юрия Винничука: "На столе красовались куриные фрикасе, телячья душень, баранье жаркое… и большой поднос с накладанцами".
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Какие суржиковые слова нужно забыть
Ранее Авраменко призвал не употреблять такие неправильные словосочетания как:
- заставляти брата працювати;
- купити квартиру в розстрочку;
При этом подчеркнул, что "брата примушують працювати", а "квартиру купують на виплат".