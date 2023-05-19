В то же время языковой сорняк сильно портит наш язык. Какие суржиковые слова надо забыть немедленно, рассказал известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1".

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Какие суржиковые слова нужно немедленно забыть

Авраменко сначала озвучил несколько высказываний и предложил выбрать верное. Среди трех предложенных фраз только одна не была неправильной.

Так, языковед предложил следующие словосочетания (укр.):

заставляти брата працювати;

купити квартиру в розстрочку;

вибирати найсмачніші груші.



Авраменко дает украинцам языковые советы / скриншот видео

Так, не требует редактирования выражения "вибирати найсмачніші груші".

При этом Авраменко объясняет (укр.): "брата ми примушуємо працювати, а заставляють річ у ломбарді чи кімнату меблями. Натомість квартиру можна купити на виплат, а не в розстрочку".

Также языковед акцентировал, что груши именно "вибирають, а не обирають. Обирати" (укр.) можно человека на определенную должность. А вот вещи и предметы "вибирають" (укр.).

Для того, чтобы облегчить запоминание последнего правила, стоит вспомнить слова из стихотворения Василия Симоненко: "Все на світі можна вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину".

Заботимся о том, чтобы Украина говорила грамотно!

– подчеркивает Авраменко.

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Какую распространенную языковую ошибку совершают украинцы

Авраменко также акцентировал ранее на распространенном языковом заблуждении многих украинцев.

Так, людей, работающих за компьютером и занимающихся разработкой программ, нужно называть "не "ІТшники", а "ІТівці" (укр.).