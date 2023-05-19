В то же время языковой сорняк сильно портит наш язык. Какие суржиковые слова надо забыть немедленно, рассказал известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1".
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Какие суржиковые слова нужно немедленно забыть
Авраменко сначала озвучил несколько высказываний и предложил выбрать верное. Среди трех предложенных фраз только одна не была неправильной.
Так, языковед предложил следующие словосочетания (укр.):
- заставляти брата працювати;
- купити квартиру в розстрочку;
- вибирати найсмачніші груші.
Авраменко дает украинцам языковые советы / скриншот видео
Так, не требует редактирования выражения "вибирати найсмачніші груші".
При этом Авраменко объясняет (укр.): "брата ми примушуємо працювати, а заставляють річ у ломбарді чи кімнату меблями. Натомість квартиру можна купити на виплат, а не в розстрочку".
Также языковед акцентировал, что груши именно "вибирають, а не обирають. Обирати" (укр.) можно человека на определенную должность. А вот вещи и предметы "вибирають" (укр.).
Для того, чтобы облегчить запоминание последнего правила, стоит вспомнить слова из стихотворения Василия Симоненко: "Все на світі можна вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину".
Заботимся о том, чтобы Украина говорила грамотно!
– подчеркивает Авраменко.
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Какую распространенную языковую ошибку совершают украинцы
Авраменко также акцентировал ранее на распространенном языковом заблуждении многих украинцев.
Так, людей, работающих за компьютером и занимающихся разработкой программ, нужно называть "не "ІТшники", а "ІТівці" (укр.).