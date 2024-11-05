На окремих спеціальностях у вишах скорочують державне замовлення
У Міносвіти України заявили, що держава не відмовиться від державного замовлення, тобто оплати здобуття вищої освіти студентам повністю. Однак посадовці хочуть збільшити фінансування навчання для тих спеціальностей, фахівців яких держава потребуватиме у майбутньому.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького в етері телемарафону. Він уточнив, що нереально, що грантова система замінить і поглине держзамовлення.
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На яких спеціальностях скоротять державне замовлення
Винницький каже: на кожній спеціальності будуть державні місця.
Але на такі спеціальності як право, економіка, маркетинг таких місць стало набагато менше, бо держава розуміє, що ринок праці "перегрітий" за цими спеціальностями,
– уточнив посадовець.
Однак додав, що держава фінансує їх частково, тобто надає студентам гранти на здобуття вищої освіти.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Ми хочемо дійти до того, щоб приблизно 2/3 наших абітурієнтів отримували державні кошти. Чи це буде стовідсотково, чи це буде частково через гранти для здобуття їхньої освіти,
– заявив посадовець.
І наголосив, що такого попередньо ще не було.
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Що відомо про надання грантів
- У межах цієї вступної кампанії першокурсники можуть отримати гроші на навчання у виші – тобто грант.
- Їх надаватимуть тим, хто здобуває освіту на платній формі.
- Сума допомоги від держави стартує від 15 тисяч гривень і залежить від результатів НМТ та обраної спеціальності.
- Експеримент уже поширили на 194 виші України.
- У МОН зазначали, що гранти цьогоріч зможуть отримати близько 14 тисяч студентів.