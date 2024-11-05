На окремих спеціальностях у вишах скорочують державне замовлення

У Міносвіти України заявили, що держава не відмовиться від державного замовлення, тобто оплати здобуття вищої освіти студентам повністю. Однак посадовці хочуть збільшити фінансування навчання для тих спеціальностей, фахівців яких держава потребуватиме у майбутньому.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького в етері телемарафону. Він уточнив, що нереально, що грантова система замінить і поглине держзамовлення.

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На яких спеціальностях скоротять державне замовлення

Винницький каже: на кожній спеціальності будуть державні місця.

Але на такі спеціальності як право, економіка, маркетинг таких місць стало набагато менше, бо держава розуміє, що ринок праці "перегрітий" за цими спеціальностями,

– уточнив посадовець.

Однак додав, що держава фінансує їх частково, тобто надає студентам гранти на здобуття вищої освіти.

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Ми хочемо дійти до того, щоб приблизно 2/3 наших абітурієнтів отримували державні кошти. Чи це буде стовідсотково, чи це буде частково через гранти для здобуття їхньої освіти,

– заявив посадовець.

І наголосив, що такого попередньо ще не було.

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Що відомо про надання грантів