Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького в етері телемарафону. Зауважимо, що грант можуть отримати студенти першого курсу, які вступили на контактну форму.

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Скільки осіб відмовились від навчання на бюджеті

Посадовець пояснив: традиційно у галузі вищої освіти діяли або держзамовлення (бюджетні місця), коли держава платить 100% за навчання студента, який при цьому має можливість отримувати стипендію, або не платить нічого і студент – повністю контрактник.

Це дуже часто створювало ситуацію, що особи подавати заяви туди, де могли розраховувати на бюджетне місце, а не у той заклад, де хотіли,

– уточнив заступник Лісового.

Тож грантова система мала на меті змінити цю ситуацію.

Винницький також навів цікаву статистику.

Приблизно 10% отримувачів бюджетних місць відмовилися від них задля інших закладів, де вони отримали грант. Це означає, що надали більшу можливість обрати омріяний університет та програму,

– уточнив посадовець.

І додав, що причини такої відмови різні.

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