Зауважимо, що до експерименту з грантової підтримки студентів наразі долучились 194 виші України. 5 листопада завершується процедура підтвердження сертифікатів на освітні гранти в Дії, інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Доки треба підтвердити освітній грант

Так, студенти першого курсу, які вступили до вищевказаних вишів на контракт і відповідають умовам надання державного освітнього гранту, отримають державне співфінансування здобуття своєї вищої освіти.

Якщо студент з певної причини не може підтвердити отримання гранту або не отримав сертифікат, хоча відповідає умовам його надання, він може звернутись за консультацією на гарячу лінію МОН за номером 0-(800)-50-45-70.

Також студенти можуть звернутись з питаннями, написавши на електронну пошту grant_mon@mon.gov.ua.

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Що відомо про грантову систему у 2024 році