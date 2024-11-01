Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. 1 листопада можливість створення електронних кабінетів уже закрита.
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Вступна кампанія 2024 року завершилася
Усі зареєстровані 2024 року кабінети припинили роботу й до них більше немає доступу.
Всім вступникам наступного року треба буде створювати нові електронні кабінети – навіть якщо вони їх реєстрували цього чи минулих років,
– зазначають у МОН.
Такий процес відбувається щороку, адже порядок прийому для кожної наступної вступної кампанії змінюють. Відповідні зміни впроваджують в системі роботи електронних кабінетів.
Докладну інформацію про вступну кампанію 2025, реєстрацію кабінетів та подання заяв розмістять на сайті https://vstup.edbo.gov.ua.
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Що відомо про вступну кампанію 2025 року
- У 2025 році випускники шкіл складатимуть національний мультипредметний тест.
- Його результати будуть потрібні для вступу у виші України.
- НМТ міститиме 4 предмети: 3 обов'язкові (українська мова, математика, історія України) і 1 на вибір.
- Державної підсумкової атестації у 4, 9, 11 класах не буде.
- Про це вказано у проєкті закону #12053 "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року", який ухвалила Верховна Рада.