Подати заяву та пройти конкурсний відбір для вступу на контракт абітурієнти можуть до 31 жовтня. Про це інформує Osvita.ua.

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Чи можна ще вступити в магістратуру

Інформацію про те, чи проводить заклад вищої освіти додатковий набір у магістратуру, вступники можуть отримати в приймальних комісіях вишів.

Для конкурсного відбору використовують результати єдиного вступного іспиту або єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, або результати фахового іспиту, складеного у виші.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Які дати вступу у магістратуру у 2024 році

Основні дати цьогорічної вступної кампанії на магістратуру були такі: