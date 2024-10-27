Подати заяву та пройти конкурсний відбір для вступу на контракт абітурієнти можуть до 31 жовтня. Про це інформує Osvita.ua.
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Чи можна ще вступити в магістратуру
Інформацію про те, чи проводить заклад вищої освіти додатковий набір у магістратуру, вступники можуть отримати в приймальних комісіях вишів.
Для конкурсного відбору використовують результати єдиного вступного іспиту або єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, або результати фахового іспиту, складеного у виші.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Які дати вступу у магістратуру у 2024 році
Основні дати цьогорічної вступної кампанії на магістратуру були такі:
- 26 серпня до 18:00 – підтвердження вибору місця навчання на бюджет;
- до 27 серпня – зарахування на бюджет;
- з 28 серпня – надання рекомендацій на контракт;
- до 31 серпня – переведення на бюджет;
- до 30 вересня – зарахування на контракт;
- до 31 жовтня – додатковий набір на контракт.