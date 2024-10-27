Подать заявление и пройти конкурсный отбор для поступления на контракт абитуриенты могут до 31 октября. Об этом информирует Osvita.ua.
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Можно ли еще поступить в магистратуру
Информацию о том, проводит ли заведение высшего образования дополнительный набор в магистратуру, поступающие могут получить в приемных комиссиях вузов.
Для конкурсного отбора используют результаты единого вступительного экзамена или единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания, или результаты профессионального экзамена, составленного в вузе.
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Какие даты поступления в магистратуру в 2024 году
Основные даты нынешней вступительной кампании на магистратуру были такие:
- 26 августа до 18:00 – подтверждение выбора места обучения на бюджет;
- до 27 августа – зачисление на бюджет;
- с 28 августа – предоставление рекомендаций на контракт;
- до 31 августа – перевод на бюджет;
- до 30 сентября – зачисление на контракт;
- до 31 октября – дополнительный набор на контракт.