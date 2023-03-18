Науковець і десантник очолить МОН: як українці реагують на ймовірне призначення Оксена Лісового

Сергій Шкарлет написав заяву про звільнення з посади міністра освіти та науки України. Натомість на цій посаді, найімовірніше, працюватиме чинний директор Малої академії наук та доброволець ЗСУ Оксен Лісовий.

Політики, дипломати, політичні та громадські діячі й науковці висловлюють свою підтримку новому ймовірному міністру освіти. 24 Канал зібрав для вас реакції українців на те, що Оксен Лісовий може очолити Міністерство освіти та науки України.

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Як українці реагують на ймовірного нового міністра

Оксен Лісовий – син дисидентів, педагог та чинний директор Малої академії наук України. Зараз він поєднує свою роботу зі службою в ЗСУ, а саме в 95-й десантно-штурмовій бригаді. На початку вторгнення він пішов добровольцем захищати нашу державу.

Чимало людей відзначають професійні якості Лісового, але чи не найбільше справляє враження те, що Міністерство освіти та науки України може очолити патріот та воїн. Це зумовлює більшу кількість схвальних відгуків.

Крім того, це контрастує з невдоволенням роботою попереднього міністра, на протести проти якого до вторгнення виходили студенти.

Реакція українців на ймовірне призначення Лісового міністром освіти / Скриншоти

Оксана Макарова

Пані посол України в США Оксана Макарова висловила свою підтримку Оксену Лісовому і додала, що сподівається на багато нових проєктів з новим міністром освіти.

Друже, пишаємося і дякуємо за службу в ДШВ, а сьогодні неймовірно всі радіємо оголошенню, тримаємо кулаки і сподіваємося, що вже з наступних тижнів активно продовжимо всі попередні освітні проекти і розпочнемо багато нових з таким крутим міністром освіти,

– написала Макарова.

Віталій Безгін

Нардеп Віталій Безгін після засідання фракції "Слуга народу", на якому Оксен Лісовий презентував своє бачення розвитку освіти та науки, висловив свою повну підтримку кандидату на посаду міністра.