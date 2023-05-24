Лісовий розповів, як українські виші можуть конкурувати з європейськими

24 травня 2023, 16:11
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Джерело:

Lb.ua

Європейські університети на сьогодні переманюють чимало української молоді. Однак наші виші також можуть конкурувати з іноземними.

Так вважає очільник Міносвіти Оксен Лісовий. На його думку, це природний процес. 

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Як українські виші можуть конкурувати з європейськими

Міністр наголосив: українці зруйнували залізну завісу і ніколи знову її не опустять. Свобода є нашою базовою цінністю.

Ми не можемо заборонити людям реалізовуватися десь у світі. Але повинні сформувати ідею нашої країни таким чином, щоб молодь була готова приймати цей виклик і будувати своє, власне. Тому що власне життя, власний бізнес, власна родина і власна країна – це твоє,
– вважає Лісовий. 

За його словами, якщо ми сформуємо це бачення, то зможемо утримати нашу молодь від виїзду за кордон.

Якщо в нас будуть інструменти у вигляді хорошої, якісної освіти, ми зможемо зупинити цей потік,
– уточнив міністр.

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Скільки випускників зареєструвалося на НМТ-2023 

  • Під час основної сесії на НМТ-2023 вже зареєструвалася понад 281 тисяча вступників.
  • Для участі в НМТ в Україні – майже 258 тисяч осіб. Ще понад 23 тисячі вступників хочуть проходити тестування за кордоном. Найбільше – у Польщі та Німеччині.
  • Також понад 3,5 тисячі вступників зареєструвались для участі в додатковій сесії НМТ.
  • Найпопулярнішим предметом серед вступників виявилась історія України. 
Автор: Марія Волошин