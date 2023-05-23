Для того, аби відбудувати Україну та дати їй поштовх до розвитку, потрібні будуть тисячі кваліфікованих фахівців. У МОН вже розуміють таку потребу та готові швидко на неї реагувати.

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Профтехосвіта – у пріоритеті

Як заявив очільник МОН Оксен Лісовий, підготовка фахівців для відбудови України – актуальне питання, над яким вже провадиться активна робота.

І Харківщина, і Луганщина. Це все треба відбудувати, розмінувати. Будуть потрібні кваліфіковані робочі руки... Ми пріоритезуємо профтехосвіту,

– пообіцяв він.

Лісовий також зазначив, що це буде вкрай нелегким викликом для закладів вищої освіти. На його думку, це тому, що сантехнік або зварник за свою професійну діяльність можуть отримувати більше, аніж юрист-випускник.

Освіта – це двигун

Очільник МОН також наголосив на важливості змін у дошкільній, позашкільній та загальній середній освіті. Він переконаний, що вони повинні формувати людину, робити її інтелектуально та емоційно розвиненою. Також важливо працювати над психологією, адже це допоможе дитині зробити правильний вибір щодо майбутньої професії.

"Держава платить за те, щоб отримати кадровий потенціал для розвитку своєї економіки, для розвитку своєї гуманітарної, суспільної та соціальної сфери. Це одне завдання. Друге завдання – допомогти людині стати успішною і щасливою. Вища освіта повинна дати державі якісний кадровий ресурс і повинна надати людині набір інструментів для ефективної самореалізації в будь-якій цікавій для неї сфері", – резюмував Лісовий.