Для того чтобы отстроить Украину и дать ей толчок к развитию, нужны будут тысячи квалифицированных специалистов. В МОН уже понимают такую потребность и готовы быстро на нее реагировать.

Читайте также Лисовой сделал заявление о сокращении количества и осовременивании предметов в школах

Профтехобразование – в приоритете

Как заявил глава МОН Оксен Лисовой, подготовка специалистов для восстановления Украины – актуальный вопрос, над которым уже проводится активная работа.

И Харьковщина, и Луганщина. Это все нужно отстроить, разминировать. Потребуются квалифицированные рабочие руки... Мы приоритезируем профтехобразование,

– пообещал он.

Лисовой также отметил, что это будет крайне нелегким вызовом для высших учебных заведений. По его мнению, это потому, что сантехник или сварщик за свою профессиональную деятельность могут получать больше, чем юрист-выпускник.

Образование – это двигатель

Глава МОН также отметил важность изменений в дошкольном, внешкольном и общем среднем образовании. Он убежден, что они должны формировать человека, делать его интеллектуально и эмоционально развитым. Также важно работать над психологией, ведь это поможет ребенку сделать правильный выбор по будущей профессии.

"Государство платит за то, чтобы получить кадровый потенциал для развития своей экономики, для развития своей гуманитарной, общественной и социальной сферы. Это одна задача. Вторая задача – помочь человеку стать успешным и счастливым. Высшее образование должно дать государству качественный кадровый ресурс и должно предоставить человеку набор инструментов для эффективной самореализации в любой интересующей его сфере", – резюмировал Лисовой.