Лісовий зробив потужну заяву про важливість української мови, літератури та історії

Українська мова, література та історія України є надважливими предметами. Вони допомагають сформувати національну ідентичність.

Тому не може й бути мови про те, щоб відмовитися від цих предметів у навчальній програмі. Глава МОН Оксен Лісовий наголосив, що такі ідеї в його міністерстві навіть не лунали.

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Міністр зазначив, що країна, яка відстоює свою незалежність, навпаки має акцентувати на вивченні вищезгаданих предметів у школах. Ба більше: посилювати їх та модернізовувати відповідно до викликів.

Література – це джерело знань і натхнення, можливість для аналізу, рефлексії та розвитку уяви. І українська література точно має що запропонувати читачеві – від колись загублених імен до творів сучасних авторів. Так само історія України: маємо вивчати її з точки зору успіху, адже ми сильна та надстійка держава,

– заявив глава МОН.

І додав, що Україна зберегла свою мову, культуру та суверенітет, попри численні спроби їх знищити. Тож курс історії у школі має демонструвати дітям потужність нашої держави, аби учні відчували власну спроможність бути стійкими та успішними.

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