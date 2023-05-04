Тому не може й бути мови про те, щоб відмовитися від цих предметів у навчальній програмі. Глава МОН Оксен Лісовий наголосив, що такі ідеї в його міністерстві навіть не лунали.
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Лісовий зробив потужну заяву про важливість української мови, літератури та історії
Міністр зазначив, що країна, яка відстоює свою незалежність, навпаки має акцентувати на вивченні вищезгаданих предметів у школах. Ба більше: посилювати їх та модернізовувати відповідно до викликів.
Література – це джерело знань і натхнення, можливість для аналізу, рефлексії та розвитку уяви. І українська література точно має що запропонувати читачеві – від колись загублених імен до творів сучасних авторів. Так само історія України: маємо вивчати її з точки зору успіху, адже ми сильна та надстійка держава,
– заявив глава МОН.
І додав, що Україна зберегла свою мову, культуру та суверенітет, попри численні спроби їх знищити. Тож курс історії у школі має демонструвати дітям потужність нашої держави, аби учні відчували власну спроможність бути стійкими та успішними.
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Лісовий зробив потужну заяву про українську мову
- Очільник Міносвіти Оксен Лісовий заявив, що людина є патріотом тієї країни, мовою якої вона розмовляє зі своїми дітьми. Так чинять люди, які хочуть успіху для своїх дітей.
- Міністр також подякував усім тим російськомовним, які перейшли на українську.
- При цьому закликав формувати навколо своїх дітей українськомовне середовище – мультфільми, кіно, книги, коло спілкування, контент у мережі.
- На його думку, так чинять люди, які хочуть успіху для своїх дітей. Так чинять люди, які вірять у власну спроможність привести до успіху свою країну.
- А маніпуляції навколо мови – це ніщо інше, як лицемірство. І мені вкрай складно лишатися щодо цього байдужим.