"Кращий університет – не інклюзивний": ветеран ЗСУ розкритикував керівництво КНУ імені Шевченка

Український військовий та громадський діяч Олег Симороз розкритикував керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Його туди запросили як спікера на один із заходів.

Воїн зауважив: кращий університет України – не інклюзивний. Та розповів про свій досвід пересування у Червоному корпусі вишу як людини, яка користується кріслом колісним.

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Симороз розкритикував керівництво університету Шевченка за "неінклюзивність"

Воїн розповів: його запросили у ЗВО як спікера.

Стало дуже прикро, що такий університет повністю не придатний для людей, які пересуваються у кріслі колісному, тобто він не інклюзивний,

– наголосив Симороз.

І уточнив: під час заходу пролунала повітряна тривога. Усім потрібно було спуститися з третього поверху в підвал. У виші є ліфт, але він доступний не для всіх. Лише для тих, у кого є спеціальна картка.

Встановили картку доступу незрозуміло для чого, враховуючи кількість студентів та викладачів. Цієї картки немає навіть в охорони, яка 24/7 знаходиться в університеті,

– додав активіст.

І продовжив: тож студентам довелося взяти його "на руки", аби дістатись до підвалу.

На підступах до ліфта є сходи, а пандусів на них немає. Для чого встановлювати ліфт для маломобільних груп, якщо дістатися вони до нього не можуть? Для мене це просто якась дичина, кому ви цим ліфтом і що намагалися показати? Показали ви лише те, як вам байдуже насправді на питання інклюзивності,

– акцентував ветеран ЗСУ.

Що відомо про проблему із ліфтом

Симороз також написав: цей ліфт встановили у 2019 році, аби ним могли користуватися й "особи з обмеженими можливостями та інші маломобільні групи населення".

Вийшло, що люди з інвалідністю дійсно мають обмежені можливості в університеті Шевченка,

– додав воїн.

При цьому наголосив: спорудження ліфта коштувало 3,5 мільйона гривень. А у звіті ректора Губерського за 2019 рік фігурує сума у 3,7 мільйона гривень.