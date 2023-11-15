Воин заметил: лучший университет Украины – не инклюзивный. Но рассказал о своем опыте передвижения в Красном корпусе вуза как человека, пользующегося колесным креслом.

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Симороз раскритиковал руководство университета Шевченко за "неинклюзивность"

Воин рассказал: его пригласили в ЗВО как спикера.

Стало очень досадно, что такой университет полностью не пригоден для людей, которые передвигаются в колесном кресле, то есть он не инклюзивный,

– подчеркнул Симороз.

И уточнил: во время мероприятия раздалась воздушная тревога. Всем нужно было спуститься с третьего этажа в подвал. В вузе есть лифт, но он доступен не всем. Только для тех, у кого есть специальная карта.

Установили карту доступа непонятно для чего, учитывая количество студентов и преподавателей. Этой карты нет даже у охраны, которая 24/7 находится в университете,

– добавил активист.

И продолжил: поэтому студентам пришлось взять его "на руки", чтобы добраться до подвала.

На подступах к лифту есть лестница, а пандусов на них нет. Зачем устанавливать лифт для маломобильных групп, если добраться они до него не могут? Для меня это просто какая-то дичь, кому вы этим лифтом и что пытались показать? Показали вы только то, как вам безразлично на самом деле вопрос инклюзивности,

– акцентировал ветеран ВСУ.

Что известно о проблеме с лифтом

Симороз также написал: этот лифт установили в 2019 году, чтобы им могли пользоваться и "лица с ограниченными возможностями и другие маломобильные группы населения".

Получилось, что люди с инвалидностью действительно имеют ограниченные возможности в университете Шевченко,

– добавил воин.

При этом подчеркнул: строительство лифта стоило 3,5 миллиона гривен. А в отчете ректора Губерского за 2019 фигурирует сумма в 3,7 миллиона гривен.