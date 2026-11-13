Президента Національної академії педагогічних наук звинуватили у плагіаті в дисертації

Президента Національної академії педагогічних наук України Олега Топузова звинуватили в плагіаті у докторській дисертації. Її він захистив у 2008 році.

У роботі науковця виявили текстові збіги з дисертацією російської дослідниці Олени Ковалевської. Аналіз роботи оприлюднили на ресурсі "Плагіат і фальсифікації в наукових працях".

Що відомо про дисертацію Топузова

Запозичення у дисертації Топузова охоплюють 23 сторінки. Він захистив дисертацію "Методичні основи проблемного навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах" у березні 2008 року в Інституті педагогіки НАПН України. За даними автореферату, наукова робота налічувала 43 публікації за темою дослідження.

Водночас автори аналізу виявили збіги між цією дисертацією та науковою роботою Олени Ковалевської "Генезис та сучасний стан проблемного навчання", яку вона захистила у Москві у 2000 році. Антиплагіатори стверджують, що у двох роботах збігаються цілі абзаци, речення та послідовність викладу матеріалу. При цьому дисертації Ковалевської немає у списку літератури до роботи Топузова, пише УП.

Окремо автори звернули увагу на помилки в перекладі російського тексту українською мовою. Зокрема, на невдалі заміни слів і конструкцій, через які, на їхню думку, змінювали або спотворювали початковий зміст.

Коли Топузов очолив Академію