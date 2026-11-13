Президента Национальной академии педагогических наук обвинили в плагиате в диссертации

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В работе ученого обнаружили текстовые совпадения с диссертацией российской исследовательницы Елены Ковалевской. Анализ работы был опубликован на ресурсе "Плагиат и фальсификации в научных трудах".

Что известно о диссертации Топузова

Заимствования в диссертации Топузова занимают 23 страницы. Он защитил диссертацию "Методические основы проблемного обучения географии в общеобразовательных учебных заведениях" в марте 2008 года в Институте педагогики НАПН Украины. По данным автореферата, научная работа включала 43 публикации по теме исследования.

В то же время авторы анализа выявили совпадения между этой диссертацией и научной работой Елены Ковалевской "Генезис и современное состояние проблемного обучения", которую она защитила в Москве в 2000 году. Антиплагиаторы утверждают, что в обеих работах совпадают целые абзацы, предложения и последовательность изложения материала. При этом диссертация Ковалевской отсутствует в списке литературы к работе Топузова, пишет УП.

Отдельно авторы обратили внимание на ошибки в переводе русского текста на украинский язык. В частности, на неудачные замены слов и конструкций, из-за которых, по их мнению, изменялся или искажался исходный смысл.

Когда Топузов возглавил Академию