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Президента Национальной академии педагогических наук обвинили в плагиате в диссертации

Мария Волошин
Олега Топузова обвинили в плагиате в докторской диссертации

Плагиат в диссертации / Коллаж Образование 24

Президента Национальной академии педагогических наук Украины Олега Топузова обвинили в плагиате в докторской диссертации. Он защитил ее в 2008 году.

 
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В работе ученого обнаружили текстовые совпадения с диссертацией российской исследовательницы Елены Ковалевской. Анализ работы был опубликован на ресурсе "Плагиат и фальсификации в научных трудах".

Что известно о диссертации Топузова

Заимствования в диссертации Топузова занимают 23 страницы. Он защитил диссертацию "Методические основы проблемного обучения географии в общеобразовательных учебных заведениях" в марте 2008 года в Институте педагогики НАПН Украины. По данным автореферата, научная работа включала 43 публикации по теме исследования.

В то же время авторы анализа выявили совпадения между этой диссертацией и научной работой Елены Ковалевской "Генезис и современное состояние проблемного обучения", которую она защитила в Москве в 2000 году. Антиплагиаторы утверждают, что в обеих работах совпадают целые абзацы, предложения и последовательность изложения материала. При этом диссертация Ковалевской отсутствует в списке литературы к работе Топузова, пишет УП.

Отдельно авторы обратили внимание на ошибки в переводе русского текста на украинский язык. В частности, на неудачные замены слов и конструкций, из-за которых, по их мнению, изменялся или искажался исходный смысл.

Когда Топузов возглавил Академию

  • Олег Топузов – украинский ученый в области педагогики, президент Национальной академии педагогических наук Украины (НАПН Украины).

  • Его избрали на эту должность в сентябре 2026 года. Он сменил главу академии Василия Кременя, который руководил учреждением с 1997 года.

  • Президентом Национальной академии педагогических наук Украины его избрали на пятилетний срок – с 18 сентября 2026 года по 17 сентября 2031 года.

  • Среди основных направлений работы нового руководства Топузов назвал усиление влияния педагогической науки на формирование государственной образовательной политики, восстановление человеческого капитала, преодоление образовательных потерь, поддержку молодых ученых и исследование влияния искусственного интеллекта на систему образования.

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