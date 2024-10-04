"Хочу залишитися працювати саме в освіті": як знайшов своє покликання вчитель Олександр Жук

Важливо розуміти, який вплив мають учителі на формування особистості дитини. Якщо ця професія обрана за покликанням душі, то успіх гарантовано і учням і учителю. До Дня працівника освіти, 6 жовтня, познайомимось з натхненним педагогом Олександром Жуком.

Освіта 24 пропонуємо надихнутися історіями учителів, які прийшли в освіту з інших професій і знайшли тут своє призначення. Про цікавий шлях у педагогіку Олександра Жука із Запоріжжя розповів портал НУШ.

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"Вчительство – це про постійний розвиток та рух уперед"

Про професійний шлях від Олександра Жука.

Уже 13 років роботи в школі й за цей час став найкращим вчителем України за версією Global Teacher Prize Ukraine-2018, а також увійшов до ТОП-50 найкращих вчителів світу у 2020-му. За його словами, саме учні та колеги надихають його й мотивують залишатися в професії надалі. Та як починався його шлях у професії?

Global Teacher Prize Ukraine щорічна національна премія для вчителів-агентів освітянських змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя, підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію засновано у 2017 році громадянською спілкою "Освіторія" після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation.

Будучи студентом 4 курсу факультету економіки в Дніпрі і не здогадувався, що його призначення викладати у школі. Потрапивши до Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату "Джерело", де навчаються діти з порушеннями слуху, опорно-рухового апарату, синдромом Дауна, Олександр зрозумів – це те місце, з яким він хоче пов’язати свій професійний шлях.

На роботу в школі мене надихнув один випадок. Якось до мене підійшов хлопчик і почав говорити жестовою мовою. Я не зміг його зрозуміти й відповісти. Ця ситуація спонукала мене заглибитися в цю тему більше та пов’язати своє життя саме з допомогою дітям. Тож додатково я вступив на факультет психології, щоби розібратися з віковими особливостями учнів. Тоді я зрозумів, що хочу залишитися працювати саме в освіті,

– ділиться вчитель.

По завершенні навчання на факультеті Олександр почав працювати в "Джерелі" соціальним педагогом. Згодом – ще дві освіти, для професійного зростання: перекладача жестової мови та вчителя інформатики. Освіти здобував заради учнів, щоб краще розуміти та налагодити контакт. Бажання зростати й розвиватись у професії спонукало до отримання семи вищих освіт!

Жестова мова давалась не легко, але в її освоєнні допомагали діти.

Спочатку вчив жестову мову разом із дітьми. Вони перевіряли мене на знання тих чи тих слів і навіть ставили мені оцінки. Це допомогло краще розуміти їх та їхні потреби. Згодом почав вивчати жестову мову більш поглиблено та здобув освіту перекладача жестової мови,

– наголошує Олександр Жук.

Уроки інформатики у Олександра Жука мають практичний характер: учні користуються різними ґаджетами й застосунками, які допомагають знайомитися з усіма тонкощами ІТ, працюють над власними проєктами, займаються робототехнікою та 3D-моделюванням.

Я намагаюся зацікавити дітей саме практичними вправами, які вони можуть використовувати в реальному житті. Наприклад, вчимося складати таблицю з комунальними послугами, за допомогою якої можна розрахувати, скільки потрібно заплатити цього місяця. А ще розглядаємо, як можна придбати квитки онлайн та за певну суму доїхати до того чи того місця тощо,

– ділиться педагог.

Ще один напрямок, яким займається педагог – екопросвітництво, а його учні беруть участь у різних конкурсах з екології.

Коли працюєш за покликом душі. Олександр Жук/Фото з особистої сторінки фейсбук

В сучасних реаліях України, заклад, у якому працює вчитель, працює дистанційно. А учні Олександра перебувають як у Запоріжжі, так і за кордоном, а також та на ТОТ. Але за допомогою онлайн технологій він прагне вселити у своїх учнів відчуття приналежності до однієї спільноти.

До професійного свята, Олександр Жук бажає своїм колегам наступне:

Водночас на цьому шляху хочеться побажати педагогам не забувати про свої мрії, вірити в них та йти до них. Знайти свою суперсилу, яка давала б змогу творити в освіті. Але й не забувати про баланс, адже крім школи є ще й родина та особисті захоплення, які теж потребують нашої уваги

– акцентує педагог.