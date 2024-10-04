МОН оприлюднило наказ "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і турнірів у 2024 – 2025 навчальному році" від 30 вересня 2024 року. Ознайомитися з ним можна за посиланням.

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Коли будуть учнівські олімпіади у 2024 – 2025 навчальному році

Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів відбудуться у межах чотирьох етапів:

І етап – у жовтні-листопаді 2024 року;

ІІ етап – у листопаді 2024 року;

ІІІ етап – у січні 2025 року;

ІV етап – у березні-квітні 2025 року.

Всеукраїнські учнівські турніри у цьому навчальному році відбудуться у межах двох етапів:

I етап – у вересні – жовтні 2024 року;

II етап – у жовтні 2024 року – квітні 2025 року.

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Раніше ми інформували про те, що Міністерство освіти і науки України опублікувало навчальні програми для 5 – 7 класів Нової української школи. Їх розробили на основі чинних модельних навчальних програм.

Перша частина програм вже доступна на сайті МОН.

Авторські колективи продовжують працювати над іншими програмами, які будуть поступово доповнювати.

Деталі читайте за посиланням.