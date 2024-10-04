МОН обнародовало приказ "О проведении Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам и турниров в 2024 – 2025 учебном году" от 30 сентября 2024 года. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

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Когда будут ученические олимпиады в 2024 – 2025 учебном году

Всеукраинские ученические олимпиады по учебным предметам состоятся в рамках четырех этапов:

I этап – в октябре-ноябре 2024 года;

II этап – в ноябре 2024 года;

III этап – в январе 2025 года;

IV этап – в марте-апреле 2025 года.

Всеукраинские ученические турниры в этом учебном году состоятся в рамках двух этапов:

I этап – в сентябре – октябре 2024 года;

II этап – в октябре 2024 года – апреле 2025 года.

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Ранее мы информировали о том, что Министерство образования и науки Украины опубликовало учебные программы для 5 – 7 классов Новой украинской школы. Их разработали на основе действующих модельных учебных программ.

Первая часть программ уже доступна на сайте МОН.

Авторские коллективы продолжают работать над другими программами, которые будут постепенно дополнять.

Детали читайте по ссылке.