Как информирует МОН, учителя могут брать для работы эти программы. В частности, использовать их как основу для календарно-тематического планирования.

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МОН обнародовало учебные программы для 5 – 7 классов НУШ

Учебные программы подготовили авторские коллективы соответствующих модельных программ на запрос МОН. Потребность в этом возникла ввиду утверждение изменений в Типовой образовательной программы для 5 – 9 классов и учитывая вызовы последних лет. В частности, из-за значительных образовательных потерь.

Особенности учебных программ следующие:

рассчитаны на минимальное количество часов, предусмотренное Типовой образовательной программой для 5 – 9 классов. Если в классе определили больше часов по предмету / интегрированного курса, учитель может больше времени уделить изучению сложных / ключевых тем, предусмотреть деятельность по преодолению учебных потерь и тому подобное. В таком случае нужно ориентироваться на образовательные потребности и возможности конкретного класса;

определяют количество учебного времени на изучение каждой темы;

полностью соответствуют Государственному стандарту базового среднего образования: результаты обучения и их объем, последовательность изложения результатов в рамках каждой темы;

содержание ориентировано на ключевую тематику, определенную базовыми знаниями в стандарте. Кроме того, цель содержания – обеспечивать возможность наверстывать учебные потери;

предложенные виды учебной деятельности будут способствовать достижению результатов обучения вместе с наверстыванием учебных потерь.

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Где искать учебные программы

На сайте МОН уже разместили первую часть учебных программ, разработанных на основе МНП по предметам и интегрированных курсов таких образовательных областей:

языково-литературной;

математической;

гражданской и исторической;

естественной;

художественной;

информатической;

социального и здоровьесберегающего.

Авторские коллективы других МНП продолжают работать над созданием учебных программ. Перечень программ, которые появятся на сайте МОН, постоянно дополнять.