Як інформує МОН, учителі можуть брати для роботи ці програми. Зокрема, використовувати їх як основу для календарно-тематичного планування.

Дивіться також На учнів та вчителів у 2025–2026 навчальному році очікують серйозні зміни

МОН оприлюднило навчальні програми для 5 – 7 класів НУШ

Навчальні програми підготували авторські колективи відповідних модельних програм на запит МОН. Потреба в цьому виникла зважаючи на затвердження змін до Типової освітньої програми для 5 – 9 класів і з огляду на виклики останніх років. Зокрема, через значні освітні втрати.

Особливості навчальних програм такі:

розраховані на мінімальну кількість годин, передбачену Типовою освітньою програмою для 5 – 9 класів. Якщо в класі визначили більше годин з предмета / інтегрованого курсу, учитель може більше часу приділити вивченню складних / ключових тем, передбачити діяльність із подолання навчальних втрат тощо. У такому разі потрібно орієнтуватися на освітні потреби та можливості конкретного класу;

визначають кількість навчального часу на вивчення кожної теми;

повністю відповідають Державному стандарту базової середньої освіти: результати навчання і їхній обсяг, послідовність викладу результатів у межах кожної теми;

зміст зорієнтовано на ключову тематику, визначену базовими знаннями в стандарті. Окрім того, мета змісту – забезпечувати можливість надолужувати навчальні втрати;

запропоновані види навчальної діяльності сприятимуть досягненню результатів навчання разом із надолуженням навчальних втрат.

Дивіться також "Конфлікти і булінг": Рада може заборонити спілкування російською мовою у школі

Де шукати навчальні програми

На сайті МОН уже розмістили першу частину навчальних програм, розроблених на основі МНП із предметів та інтегрованих курсів таких освітніх галузей:

мовно-літературної;

математичної;

громадянської та історичної;

природничої;

мистецької;

інформатичної;

соціальної і здоров'язбережувальної.

Авторські колективи інших МНП продовжують працювати над створенням навчальних програм. Перелік програм, які з'являться на сайті МОН, постійно доповнюватимуть.