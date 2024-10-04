"Хочу остаться работать именно в образовании": как нашел свое призвание учитель Александр Жук

Важно понимать, какое влияние имеют учителя на формирование личности ребенка. Если эта профессия выбрана по призванию души, то успех гарантирован и ученикам и учителю. Ко Дню работника образования, 6 октября, познакомимся с вдохновенным педагогом Александром Жуком.

Освіта 24 предлагаем вдохновиться историями учителей, которые пришли в образование из других профессий и нашли здесь свое предназначение. Об интересном пути в педагогику Александра Жука из Запорожья рассказал портал НУШ.

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"Учительство – это о постоянном развитии и движении вперед"

О профессиональном пути от Александра Жука.

Уже 13 лет работы в школе и за это время стал лучшим учителем Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine-2018, а также вошел в ТОП-50 лучших учителей мира в 2020-м. По его словам, именно ученики и коллеги вдохновляют его и мотивируют оставаться в профессии в дальнейшем. Но как начинался его путь в профессии?

Global Teacher Prize Ukraine ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений. Премия призвана отметить достижения учителя, подчеркнуть важность педагогов в Украине. Национальная премия основана в 2017 году гражданским союзом "Освитория" после подписания меморандума с фондом Varkey GEMS Foundation.

Будучи студентом 4 курса факультета экономики в Днепре и не догадывался, что его назначение преподавать в школе. Попав в Запорожскую специальную общеобразовательную школу-интернат "Джерело", где учатся дети с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, синдромом Дауна, Александр понял – это то место, с которым он хочет связать свой профессиональный путь.

На работу в школе меня вдохновил один случай. Как-то ко мне подошел мальчик и начал говорить на жестовом языке. Я не смог его понять и ответить. Эта ситуация побудила меня углубиться в эту тему больше и связать свою жизнь именно с помощью детям. Поэтому дополнительно я поступил на факультет психологии, чтобы разобраться с возрастными особенностями учащихся. Тогда я понял, что хочу остаться работать именно в образовании,

– делится учитель.

По завершении обучения на факультете Александр начал работать в "Джерелі" социальным педагогом. Впоследствии – еще два образования, для профессионального роста: переводчика жестового языка и учителя информатики. Образование получал ради учеников, чтобы лучше понимать и наладить контакт. Желание расти и развиваться в профессии побудило к получению семи высших образований!

Жестовой язык давался не легко, но в его освоении помогали дети.

Сначала учил жестовый язык вместе с детьми. Они проверяли меня на знание тех или иных слов и даже ставили мне оценки. Это помогло лучше понимать их и их потребности. Впоследствии начал изучать жестовый язык более углубленно и получил образование переводчика жестового языка,

– отмечает Александр Жук.

Уроки информатики у Александра Жука имеют практический характер: ученики пользуются различными гаджетами и приложениями, которые помогают знакомиться со всеми тонкостями ИТ, работают над собственными проектами, занимаются робототехникой и 3D-моделированием.

Я стараюсь заинтересовать детей именно практическими упражнениями, которые они могут использовать в реальной жизни. Например, учимся составлять таблицу с коммунальными услугами, с помощью которой можно рассчитать, сколько нужно заплатить в этом месяце. А еще рассматриваем, как можно приобрести билеты онлайн и за определенную сумму доехать до того или иного места и т.д,

– делится педагог.

Еще одно направление, которым занимается педагог – экопросвещение, а его ученики участвуют в различных конкурсах по экологии.

Когда работаешь по зову души. Александр Жук/Фото с личной страницы фейсбук

В современных реалиях Украины, заведение, в котором работает учитель, работает дистанционно. А ученики Александра находятся как в Запорожье, так и за рубежом, а также и на ВОТ. Но с помощью онлайн технологий он стремится вселить в своих учеников ощущение принадлежности к одному сообществу.

К профессиональному празднику, Александр Жук желает своим коллегам следующее:

В то же время на этом пути хочется пожелать педагогам не забывать о своих мечтах, верить в них и идти к ним. Найти свою суперсилу, которая позволяла бы творить в образовании. Но и не забывать о балансе, ведь кроме школы есть еще и семья и личные увлечения, которые тоже требуют нашего внимания

– акцентирует педагог.