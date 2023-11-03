Коли відбудуться учнівські олімпіади у цьому навчальному році

Міносвіти України погодило терміни проведення учнівських олімпіад у межах навчального року 2023 – 2024. Вони відбудуться у чотири етапи.

Про це вказано у наказ МОН "Про проведення всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і турнірів у 2023 – 2024 навчальному році.

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Коли відбудуться учнівські олімпіади у навчальному році 2023 – 2024

Терміни проведення Всеукраїнських учнівських такі:

І етап – у жовтні – листопаді 2023 року,

ІІ етап – у листопаді – грудні 2023 року;

ІІІ етап – у січні-лютому 2024 року;

ІV етап – у березні – квітні 2024 року.





Керуватиме проведенням олімпіад Директорат шкільної освіти. За організаційно-методичне забезпечення відповідатиме Мала академія наук.

Детальну інформацію можна переглянути у документі МОН та його додатках.

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