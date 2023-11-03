Коли відбудуться учнівські олімпіади у цьому навчальному році

3 листопада 2023, 09:56
Читать новость на русском

Джерело:

Міносвіти України

Міносвіти України погодило терміни проведення учнівських олімпіад у межах навчального року 2023 – 2024. Вони відбудуться у чотири етапи.

Про це вказано у наказ МОН "Про проведення всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і турнірів у 2023 – 2024 навчальному році. 

Дивіться також Чи можуть педагоги, учні, студенти говорити російською у навчальних закладах: відповідь МОН

Коли відбудуться учнівські олімпіади у навчальному році 2023 – 2024

Терміни проведення Всеукраїнських учнівських такі:

  • І етап – у жовтні – листопаді 2023 року,
  • ІІ етап – у листопаді – грудні 2023 року;
  • ІІІ етап – у січні-лютому 2024 року;
  • ІV етап – у березні – квітні 2024 року.


Керуватиме проведенням олімпіад Директорат шкільної освіти. За організаційно-методичне забезпечення відповідатиме Мала академія наук. 

Детальну інформацію можна переглянути у документі МОН та його додатках.

Дивіться також Чи можуть учні та вчителі на перервах розмовляти російською мовою

Педагоги, учні, студенти мають говорити українською у навчальних закладах

  • У Міносвіти України наголосили: мовою освітнього процесу є державна мова.
  • Зокрема, про мовний обов'язок мають пам'ятати педагоги та учні.
  • У робочий час у закладах освіти має лунати тільки українська мова.
  • Українською мовою вчителі та учні мають спілкуватися і використовувати її під час занять, у навчальних матеріалах.
Автор: Марія Волошин