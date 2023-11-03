Про це вказано у наказ МОН "Про проведення всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і турнірів у 2023 – 2024 навчальному році.
Дивіться також Чи можуть педагоги, учні, студенти говорити російською у навчальних закладах: відповідь МОН
Коли відбудуться учнівські олімпіади у навчальному році 2023 – 2024
Терміни проведення Всеукраїнських учнівських такі:
- І етап – у жовтні – листопаді 2023 року,
- ІІ етап – у листопаді – грудні 2023 року;
- ІІІ етап – у січні-лютому 2024 року;
- ІV етап – у березні – квітні 2024 року.
Керуватиме проведенням олімпіад Директорат шкільної освіти. За організаційно-методичне забезпечення відповідатиме Мала академія наук.
Детальну інформацію можна переглянути у документі МОН та його додатках.
Дивіться також Чи можуть учні та вчителі на перервах розмовляти російською мовою
Педагоги, учні, студенти мають говорити українською у навчальних закладах
- У Міносвіти України наголосили: мовою освітнього процесу є державна мова.
- Зокрема, про мовний обов'язок мають пам'ятати педагоги та учні.
- У робочий час у закладах освіти має лунати тільки українська мова.
- Українською мовою вчителі та учні мають спілкуватися і використовувати її під час занять, у навчальних матеріалах.