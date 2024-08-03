Українські школярі відстають від навчальної програми на 2,5 роки через онлайн-освіту, – Лісовий

Через пандемію COVID-19 та війну українські школярі були змушені перейти на формат онлайн-навчання. Втім, у такого навчання є серйозні наслідки.

Згідно з міжнародним дослідженням PISA, учні відстають від освітніх програм на 1,5 – 2,5 роки. Окрім академічних втрат, дистанційне навчання призвело до значних психоемоційних проблем та погіршення здоров'я дітей через відсутність фізичної активності.

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Які наслідки онлайн-навчання в Україні

Під час брифінгу у Миколаєві міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, що довготривале онлайн-навчання в Україні не минулося безслідно для українських школярів.

Сьогодні ми оцінюємо освітні втрати за всіма освітніми дослідженнями. Зокрема, є авторитетним міжнародне дослідження PISA, яке проводиться Організацією з економічного співробітництва і розвитку. Дослідження констатує академічні втрати на рівні 1,5 – 2,5 років відставання від освітніх програм,

– заявив міністр.

Він також додав, що в українській освіті спостерігаються не лише академічні втрати. За словами міністра, через дистанційне навчання є значні психоемоційні втрати серед школярів.

"Ми маємо сьогодні так само явище втрат в психоемоційному, психосоціальному розвитку. А це те, що, власне, забезпечує успіх молодої людини, житті. Ми маємо втрати навіть в питанні здоров'я. Діти, які тривалий час перебувають в онлайн-освіті, не мають відповідної рокової активності", – зазначив Лісовий.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що готуються рішення, аби українські школярі мали змогу навчатися "нормально", а не онлайн. Президент також додав, що навчання буде нормальне настільки, наскільки це можливо в умовах війни.