Опеньки чи підпеньки: як правильно назвати гриби українською
- Опеньки – це літературна назва грибів в українській мові, а підпеньки – діалектна.
- Назви варіюються у різних регіонах України.
В Україні триває сезон грибів. Під час "тихого полювання" важливо знати ази та обирати лише їстівні рослини.
Також не варто помилятися у їхніх назвах. 24 Канал при цьому підкаже, як правильно назвати окремі види грибів – опеньки чи підпеньки.
Опеньки чи підпеньки: як правильно?
Українці іноді можуть сперечатися, як правильно назвати їстівний гриб з жовтуватою шапинкою на тонкій високій ніжці, що звичайно росте купками на пеньках або біля коренів дерев.
Одні кажуть, що це опеньки, інші – підпеньки. Однак не помиляється ніхто у такому разі. Адже опеньки – літературна назва цих грибів, підказує словник. А от підпеньки – діалектна.
Голодному й опеньки м'ясо.
Гостро пахло грибами. Та ось і вони! Високі, на тонких ніжках! Ціла купа! Опеньки!
Поточина дзюрчить, листочки падають на дорогу, запах підпеньків, прілого листя, диму від вогнища…
Є ще цікавий вислів: "Велике диво – опеньки!" – так кажуть про щось таке, що не має значення, не варте уваги.
До слова, у різних регіонах України ці гриби називають по-різному.
Українці у соцмережах зазначають: на Харківщині кажуть "опеньки", на Тернопільщині – "підпеньки". Також всі гриби, крім білого, тут називають "губи".
Що відомо про опеньки?
Опеньки класифікують як гриби-паразити, оскільки часто ростуть на деревах, кущах і навіть трав'янистих рослинах, причому як на живих, так і вже трухлявих, розповідають у Буковинському державному медичному університеті.
Їх вважають їстівними, тобто не потребують попереднього варіння – їх можна тушкувати, смажити або сушити одразу, тільки попередньо промивши.
Опеньки люблять дорослі ліси, де багато старих дерев, пеньків і сушняку, а також вологі та заболочені місця, наприклад яри або береги струмків.
Пік сезону опеньків припадає саме на вересень, коли легко можна знайти багато молодих грибів, які відрізняються чудовими смаковими характеристиками та ніжною м'якоттю.
Опеньки – особливо корисні гриби: у них містяться фосфор і кальцій, за кількістю рівноцінній рибі, а також вітаміни C, PP, B2, B5 і мікроелементи мідь, цинк, магній, залізо, калій.
Вони володіють протипухлинними та антибактеріальними властивостями. У народній медицині опеньки часто використовуються як заспокійливий та знеболювальний засіб.