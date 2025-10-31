Укр Рус
31 жовтня, 15:17
4

Опеньки чи підпеньки: як правильно назвати гриби українською

Марія Волошин
Основні тези
  • Опеньки – це літературна назва грибів в українській мові, а підпеньки – діалектна.
  • Назви варіюються у різних регіонах України.

В Україні триває сезон грибів. Під час "тихого полювання" важливо знати ази та обирати лише їстівні рослини.

Також не варто помилятися у їхніх назвах. 24 Канал при цьому підкаже, як правильно назвати окремі види грибів – опеньки чи підпеньки.

Опеньки чи підпеньки: як правильно?

Українці іноді можуть сперечатися, як правильно назвати їстівний гриб з жовтуватою шапинкою на тонкій високій ніжці, що звичайно росте купками на пеньках або біля коренів дерев. 

Одні кажуть, що це опеньки, інші – підпеньки. Однак не помиляється ніхто у такому разі. Адже опеньки – літературна назва цих грибів, підказує словник. А от підпеньки – діалектна. 

  • Голодному й опеньки м'ясо.

  • Гостро пахло грибами. Та ось і вони! Високі, на тонких ніжках! Ціла купа! Опеньки!

  •  Поточина дзюрчить, листочки падають на дорогу, запах підпеньків, прілого листя, диму від вогнища…

Є ще цікавий вислів: "Велике диво – опеньки!" – так кажуть про щось таке, що не має значення, не варте уваги.

До слова, у різних регіонах України ці гриби називають по-різному.

Українці у соцмережах зазначають: на Харківщині кажуть "опеньки", на Тернопільщині – "підпеньки". Також всі гриби, крім білого, тут називають "губи".

Що відомо про опеньки?

  • Опеньки класифікують як гриби-паразити, оскільки часто ростуть на деревах, кущах і навіть трав'янистих рослинах, причому як на живих, так і вже трухлявих, розповідають у Буковинському державному медичному університеті. 

  • Їх вважають їстівними, тобто не потребують попереднього варіння – їх можна тушкувати, смажити або сушити одразу, тільки попередньо промивши.

  • Опеньки люблять дорослі ліси, де багато старих дерев, пеньків і сушняку, а також вологі та заболочені місця, наприклад яри або береги струмків.

  • Пік сезону опеньків припадає саме на вересень, коли легко можна знайти багато молодих грибів, які відрізняються чудовими смаковими характеристиками та ніжною м'якоттю. 

  • Опеньки – особливо корисні гриби: у них містяться фосфор і кальцій, за кількістю рівноцінній рибі, а також вітаміни C, PP, B2, B5 і мікроелементи мідь, цинк, магній, залізо, калій.

  • Вони володіють протипухлинними та антибактеріальними властивостями. У народній медицині опеньки часто використовуються як заспокійливий та знеболювальний засіб.