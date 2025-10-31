Опеньки чи підпеньки: як правильно назвати гриби українською

В Україні триває сезон грибів. Під час "тихого полювання" важливо знати ази та обирати лише їстівні рослини.

Також не варто помилятися у їхніх назвах. 24 Канал при цьому підкаже, як правильно назвати окремі види грибів – опеньки чи підпеньки.

До теми Зовсім не "вешенка" – як українською правильно назвати цей гриб

Опеньки чи підпеньки: як правильно?

Українці іноді можуть сперечатися, як правильно назвати їстівний гриб з жовтуватою шапинкою на тонкій високій ніжці, що звичайно росте купками на пеньках або біля коренів дерев.

Одні кажуть, що це опеньки, інші – підпеньки. Однак не помиляється ніхто у такому разі. Адже опеньки – літературна назва цих грибів, підказує словник. А от підпеньки – діалектна.

Голодному й опеньки м'ясо.

Гостро пахло грибами. Та ось і вони! Високі, на тонких ніжках! Ціла купа! Опеньки!

Поточина дзюрчить, листочки падають на дорогу, запах підпеньків, прілого листя, диму від вогнища…

Є ще цікавий вислів: "Велике диво – опеньки!" – так кажуть про щось таке, що не має значення, не варте уваги.

До слова, у різних регіонах України ці гриби називають по-різному.

Українці у соцмережах зазначають: на Харківщині кажуть "опеньки", на Тернопільщині – "підпеньки". Також всі гриби, крім білого, тут називають "губи".

Читайте Не "масльонок" і "опьонок": чи знаєте ви українські назви грибів

Що відомо про опеньки?