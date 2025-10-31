"Опеньки" или "підпеньки: как правильно назвать грибы на украинском языке

В Украине продолжается сезон грибов. Во время "тихой охоты" важно знать азы и выбирать только съедобные растения.

Также не стоит ошибаться в их названиях. 24 Канал при этом подскажет, как правильно назвать отдельные виды грибов – "опеньки" или "підпеньки".

"Опеньки" или "підпеньки: как правильно?

Украинцы иногда могут спорить, как правильно назвать съедобный гриб с желтоватой шляпкой на тонкой высокой ножке, что обычно растет кучками на пеньках или у корней деревьев.

Одни говорят, что это "опеньки", другие – "підпеньки". Однако не ошибается никто в таком случае. Ведь "опеньки" – литературное название этих грибов, подсказывает словарь. А вот "підпеньки" – диалектное.

Голодному й опеньки м'ясо.

Гостро пахло грибами. Та ось і вони! Високі, на тонких ніжках! Ціла купа! Опеньки!

Поточина дзюрчить, листочки падають на дорогу, запах підпеньків, прілого листя, диму від вогнища…

Есть еще интересное выражение: "Велике диво – опеньки!" – так говорят о чем-то таком, что не имеет значения, не стоит внимания.

К слову, в разных регионах Украины эти грибы называют по-разному.

Украинцы в соцсетях отмечают: на Харьковщине говорят "опеньки", на Тернопольщине – "підпеньки". Также все грибы, кроме белого, здесь называют "губи".

Что известно об опятах?