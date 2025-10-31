"Опеньки" или "підпеньки: как правильно назвать грибы на украинском языке
- Опеньки – это литературное название грибов в украинском языке, а підпеньки – диалектное.
- Названия варьируются в разных регионах Украины.
В Украине продолжается сезон грибов. Во время "тихой охоты" важно знать азы и выбирать только съедобные растения.
Также не стоит ошибаться в их названиях. 24 Канал при этом подскажет, как правильно назвать отдельные виды грибов – "опеньки" или "підпеньки".
К теме Совсем не "вешенка" – как на украинском правильно назвать этот гриб
"Опеньки" или "підпеньки: как правильно?
Украинцы иногда могут спорить, как правильно назвать съедобный гриб с желтоватой шляпкой на тонкой высокой ножке, что обычно растет кучками на пеньках или у корней деревьев.
Одни говорят, что это "опеньки", другие – "підпеньки". Однако не ошибается никто в таком случае. Ведь "опеньки" – литературное название этих грибов, подсказывает словарь. А вот "підпеньки" – диалектное.
Голодному й опеньки м'ясо.
Гостро пахло грибами. Та ось і вони! Високі, на тонких ніжках! Ціла купа! Опеньки!
Поточина дзюрчить, листочки падають на дорогу, запах підпеньків, прілого листя, диму від вогнища…
Есть еще интересное выражение: "Велике диво – опеньки!" – так говорят о чем-то таком, что не имеет значения, не стоит внимания.
К слову, в разных регионах Украины эти грибы называют по-разному.
Украинцы в соцсетях отмечают: на Харьковщине говорят "опеньки", на Тернопольщине – "підпеньки". Также все грибы, кроме белого, здесь называют "губи".
Читайте Не "масльонок" и "опьонок": знаете ли вы украинские названия грибов
Что известно об опятах?
Опята классифицируют как грибы-паразиты, поскольку часто растут на деревьях, кустах и даже травянистых растениях, причем как на живых, так и уже трухлявых, рассказывают в Буковинском государственном медицинском университете.
Их считают съедобными, то есть не требуют предварительного варки – их можно тушить, жарить или сушить сразу, только предварительно промыв.
Опята любят взрослые леса, где много старых деревьев, пеньков и сушняка, а также влажные и заболоченные места, например овраги или берега ручьев.
Пик сезона опят приходится именно на сентябрь, когда легко можно найти много молодых грибов, которые отличаются превосходными вкусовыми характеристиками и нежной мякотью.
Опята – особенно полезные грибы: в них содержатся фосфор и кальций, по количеству равноценной рыбе, а также витамины C, PP, B2, B5 и микроэлементы медь, цинк, магний, железо, калий.
Они обладают противоопухолевыми и антибактериальными свойствами. В народной медицине опята часто используются как успокаивающее и обезболивающее средство.