31 октября, 15:17
"Опеньки" или "підпеньки: как правильно назвать грибы на украинском языке

Мария Волошин
Основні тези
  • Опеньки – это литературное название грибов в украинском языке, а підпеньки – диалектное.
  • Названия варьируются в разных регионах Украины.

В Украине продолжается сезон грибов. Во время "тихой охоты" важно знать азы и выбирать только съедобные растения.

Также не стоит ошибаться в их названиях. 24 Канал при этом подскажет, как правильно назвать отдельные виды грибов – "опеньки" или "підпеньки".

"Опеньки" или "підпеньки: как правильно?

Украинцы иногда могут спорить, как правильно назвать съедобный гриб с желтоватой шляпкой на тонкой высокой ножке, что обычно растет кучками на пеньках или у корней деревьев.

Одни говорят, что это "опеньки", другие – "підпеньки". Однако не ошибается никто в таком случае. Ведь  "опеньки" – литературное название этих грибов, подсказывает словарь. А вот "підпеньки" – диалектное.

  • Голодному й опеньки м'ясо.

  • Гостро пахло грибами. Та ось і вони! Високі, на тонких ніжках! Ціла купа! Опеньки!

  •  Поточина дзюрчить, листочки падають на дорогу, запах підпеньків, прілого листя, диму від вогнища…

Есть еще интересное выражение: "Велике диво – опеньки!" – так говорят о чем-то таком, что не имеет значения, не стоит внимания.

К слову, в разных регионах Украины эти грибы называют по-разному.

Украинцы в соцсетях отмечают: на Харьковщине говорят "опеньки", на Тернопольщине – "підпеньки". Также все грибы, кроме белого, здесь называют "губи".

Что известно об опятах?

  • Опята классифицируют как грибы-паразиты, поскольку часто растут на деревьях, кустах и даже травянистых растениях, причем как на живых, так и уже трухлявых, рассказывают в Буковинском государственном медицинском университете.

  • Их считают съедобными, то есть не требуют предварительного варки – их можно тушить, жарить или сушить сразу, только предварительно промыв.

  • Опята любят взрослые леса, где много старых деревьев, пеньков и сушняка, а также влажные и заболоченные места, например овраги или берега ручьев.

  • Пик сезона опят приходится именно на сентябрь, когда легко можно найти много молодых грибов, которые отличаются превосходными вкусовыми характеристиками и нежной мякотью.

  • Опята – особенно полезные грибы: в них содержатся фосфор и кальций, по количеству равноценной рыбе, а также витамины C, PP, B2, B5 и микроэлементы медь, цинк, магний, железо, калий.

  • Они обладают противоопухолевыми и антибактериальными свойствами. В народной медицине опята часто используются как успокаивающее и обезболивающее средство.