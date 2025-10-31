Также не стоит ошибаться в их названиях. 24 Канал при этом подскажет, как правильно назвать отдельные виды грибов – опеньки или подпеньки.

Опеньки или подпеньки: как правильно?

Украинцы иногда могут спорить, как правильно назвать съедобный гриб с желтоватой шляпкой на тонкой высокой ножке, что обычно растет кучками на пеньках или у корней деревьев.

Одни говорят, что это опята, другие – подпеньки. Однако не ошибается никто в таком случае. Ведь опята – литературное название этих грибов, подсказывает словарь. А вот подпеньки – диалектное.

Голодному и опята мясо.

Остро пахло грибами. Да вот и они! Высокие, на тонких ножках! Целая куча! Опята!

Поток журчит, листочки падают на дорогу, запах подпеньков, прелых листьев, дыма от костра..

Есть еще интересное выражение: "Большое чудо – опята!" – так говорят о чем-то таком, что не имеет значения, не стоит внимания.

К слову, в разных регионах Украины эти грибы называют по-разному.

Украинцы в соцсетях отмечают: на Харьковщине говорят "опята", на Тернопольщине – "подпеньки". Также все грибы, кроме белого, здесь называют "губы".

Что известно об опятах?