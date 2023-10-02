"Оранжевий" чи "помаранчевий": як правильно вживати ці слова-чужинці

Українська мова є багатою на синоніми. Зокрема, тих, що позначають кольори та їхні відтінки.

Так, часто можна почути, як краяни схожі за кольором предмети називають оранжевими або помаранчевими. Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як правильно вживати ці слова.

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"Оранжевий" чи "помаранчевий": як правильно

Авраменко акцентував: в українських словниках є три прикметники на позначення жовтої барви з червонуватим відтінком, кольору, що має апельсин і морква:

жовтогарячий,

оранжевий,

помаранчевий.

При цьому наголосив, що "жовтогарячий" – це питоме українське слово. А "оранжевий" і "помаранчевий" – запозичені. Однак останні доволі довго вже функціонують у солов'їній.

Учитель також звернув увагу на те, що українські письменники майстерно використовували ці слова в описах українських пейзажів.



"Оранжевий" чи "помаранчевий": як правильно