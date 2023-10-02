"Оранжевий" чи "помаранчевий": як правильно вживати ці слова-чужинці
Українська мова є багатою на синоніми. Зокрема, тих, що позначають кольори та їхні відтінки.
Так, часто можна почути, як краяни схожі за кольором предмети називають оранжевими або помаранчевими. Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як правильно вживати ці слова.
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"Оранжевий" чи "помаранчевий": як правильно
Авраменко акцентував: в українських словниках є три прикметники на позначення жовтої барви з червонуватим відтінком, кольору, що має апельсин і морква:
- жовтогарячий,
- оранжевий,
- помаранчевий.
При цьому наголосив, що "жовтогарячий" – це питоме українське слово. А "оранжевий" і "помаранчевий" – запозичені. Однак останні доволі довго вже функціонують у солов'їній.
Учитель також звернув увагу на те, що українські письменники майстерно використовували ці слова в описах українських пейзажів.