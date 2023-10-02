"Оранжевый" или "помаранчевий": как правильно употреблять эти слова-чужаки
Украинский язык богат на синонимы. В частности, обозначающих цвета и их оттенки.
Так, часто можно услышать, как краяне похожие по цвету предметы называют оранжевыми или "помаранчевими" (укр.). Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как правильно употреблять эти слова.
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"Оранжевый" или "помаранчевий" (укр.): как правильно
Авраменко акцентировал: в украинских словарях есть три прилагательных на обозначение желтого цвета с красноватым оттенком, цвета, что имеет апельсин и морковь:
- жовтогарячий,
- оранжевий,
- помаранчевий.
При этом подчеркнул, что "жовтогарячий" (укр.) – это удельное украинское слово. А "оранжевий" и "помаранчевий" (укр.) – заимствованы. Однако последние довольно долго функционируют в соловьиной.
Учитель также обратил внимание, что украинские писатели мастерски использовали эти слова в описаниях украинских пейзажей.