Так, часто можно услышать, как краяне похожие по цвету предметы называют оранжевыми или "помаранчевими" (укр.). Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как правильно употреблять эти слова.

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"Оранжевый" или "помаранчевий" (укр.): как правильно

Авраменко акцентировал: в украинских словарях есть три прилагательных на обозначение желтого цвета с красноватым оттенком, цвета, что имеет апельсин и морковь:

жовтогарячий,

оранжевий,

помаранчевий.

При этом подчеркнул, что "жовтогарячий" (укр.) – это удельное украинское слово. А "оранжевий" и "помаранчевий" (укр.) – заимствованы. Однако последние довольно долго функционируют в соловьиной.

Учитель также обратил внимание, что украинские писатели мастерски использовали эти слова в описаниях украинских пейзажей.



"Оранжевый" или "помаранчевий": как правильно