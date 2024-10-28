У яких регіонах України не буде осінніх канікул у школах

У більшості шкіл України сьогодні, 28 жовтня, стартували осінні канікули. Учні не вчитимуться тиждень.

Однак частині школярів доведеться чекати на канікули аж до зими. У школах яких міст та регіонів України не буде осінніх канікул, розповідає Освіта 24.

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Коли осінні канікули у школах України у 2024 році

Дати осіннього відпочинку учнів можуть відрізнятися у різних містах України. Усе тому, що у межах цього навчального року Міносвіти України дозволило школам самостійно визначати структуру і тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу. При цьому педагогічні ради мають враховувати безпекові та погодні умови у регіоні.

Більшість шкіл оголосили про осінні канікули у школах із 28 жовтня до 2 – 3 листопада 2024 року.

Натомість частина закладів освіти перенесла осінній відпочинок від навчання учнів на зиму.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Де не буде осінніх канікул у школах

Одещина

86 шкіл в області вирішили перенести осінні канікули на зимовий період, тобто на січень 2025 року.

Хмельниччина

122 школи у Хмельницькій області вирішили об'єднати осінні канікули із зимовими.

м. Кропивницький

Більшість шкіл у місті не відправлятиме учнів на осінні канікули. Школярі відпочиватимуть аж взимку.

Рівненщина

У 60 школах області осінні канікули об'єднали з зимовими.

Буковина

У 107 школах не буде осінніх канікул. Їх вирішили приєднати до зимових.

Волинь

У 10 громадах на Волині у межах цього навчального року учні понад 90 шкіл не матимуть осінніх канікул. Учні відпочиватимуть взимку довше.

Полтавщина

Декілька закладів освіти в області приєднали осінні канікули до зимових.