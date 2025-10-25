Дати можуть змінювати: коли у школах Рівного будуть осінні та зимові канікули

У понеділок у більшості шкіл України розпочинаються осінні канікули. Учні відпочиватимуть від навчання здебільшого тиждень.

Є школи, які відмовились від канікул восени та перенесли їх на зиму. 24 Канал розповідає, яка ситуація у Рівному.

Дивіться також У частині шкіл перенесли осінні канікули: де учні відпочиватимуть аж взимку

Коли будуть канікули у школах Рівного?

Рівненська міська рада повідомила дати осінніх, зимових та весняних канікул у школах громади.

Так, I семестр для учнів триватиме з 1 вересня 2025 року по 19 грудня 2025 року; II семестр – з 5 січня 2026 року по 29 травня 2026 року.

Загалом навчальний процес триватиме 175 навчальних днів.

Осінні канікули заплановані з 25 жовтня до 2 листопада,

– уточнили у міськраді.

Зимові канікули у школах міста будуть з 20 грудня до 4 січня, а весняні – з 23 до 27 березня 2026 року.

Останній дзвоник відбудеться 29 травня 2026 року, а вручення документів – орієнтовно 19 червня 2026 року,

– додали чиновники.

І зауважили, що структуру навчального року можуть коригуватися залежно від безпекової ситуації.

Дивіться також На осінні канікули підуть не всі: коли вони стартують та де в Україні їх скасували

Коли осінні канікули у школах нашої держави у 2025 році?