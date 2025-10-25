Є школи, які відмовились від канікул восени та перенесли їх на зиму. 24 Канал розповідає, яка ситуація у Рівному.
Коли будуть канікули у школах Рівного?
Рівненська міська рада повідомила дати осінніх, зимових та весняних канікул у школах громади.
Так, I семестр для учнів триватиме з 1 вересня 2025 року по 19 грудня 2025 року; II семестр – з 5 січня 2026 року по 29 травня 2026 року.
Загалом навчальний процес триватиме 175 навчальних днів.
Осінні канікули заплановані з 25 жовтня до 2 листопада,
– уточнили у міськраді.
Зимові канікули у школах міста будуть з 20 грудня до 4 січня, а весняні – з 23 до 27 березня 2026 року.
Останній дзвоник відбудеться 29 травня 2026 року, а вручення документів – орієнтовно 19 червня 2026 року,
– додали чиновники.
І зауважили, що структуру навчального року можуть коригуватися залежно від безпекової ситуації.
Коли осінні канікули у школах нашої держави у 2025 році?
Навчальний рік 2025 – 2026 стартував у школах України 1 вересня.
Триватиме офіційно до 30 червня 2026 року.
Школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.
Здебільшого осінні канікули триватимуть тиждень: протягом 27 жовтня – 2 листопада.