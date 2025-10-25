Есть школы, которые отказались от каникул осенью и перенесли их на зиму. 24 Канал рассказывает, какая ситуация в Ровно.
Когда будут каникулы в школах Ровно?
Ровенский городской совет сообщил даты осенних, зимних и весенних каникул в школах общины.
Так, I семестр для учеников продлится с 1 сентября 2025 года по 19 декабря 2025 года; II семестр – с 5 января 2026 года по 29 мая 2026 года.
В целом учебный процесс продлится 175 учебных дней.
Осенние каникулы запланированы с 25 октября по 2 ноября,
– уточнили в горсовете.
Зимние каникулы в школах города будут с 20 декабря по 4 января, а весенние – с 23 по 27 марта 2026 года.
Последний звонок состоится 29 мая 2026 года, а вручение документов – ориентировочно 19 июня 2026 года,
– добавили чиновники.
И отметили, что структуру учебного года могут корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью.
Когда осенние каникулы в школах нашего государства в 2025 году?
Учебный год 2025 – 2026 стартовал в школах Украины 1 сентября.
Продлится официально до 30 июня 2026 года.
Школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
В основном осенние каникулы будут длиться неделю: в течение 27 октября – 2 ноября.