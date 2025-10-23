Однако в части школ в нашем государстве перенесли осенние каникулы. Где именно и когда там ученики пойдут на отдых, рассказывает 24 Канал.

Сколько будут отдыхать ученики, и кто это решает?

В рамках этого учебного года школы могут самостоятельно согласовывать не только дату завершения обучения, но и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.

Управление образования только могут рекомендовать ориентировочные даты каникул для школ региона или города. Придерживаться ли этих дат, или выбирать собственные, решают учебные заведения.

Что важно, течение учебного года продолжительность отдыха школьников не может составлять менее 30 календарных дней.

В этом году большинство школьников уйдет на отдых 27 октября и вернется на учебу 3 ноября.

Где в Украине не будет осенних каникул?

В части школ нашего государства в этом году отменили осенние каникулы. Ученики будут отдыхать дольше зимой.

В частности, отказались от отдыха осенью школы Одесской области.

Также на перенос осенних каникул решились еще несколько общин из разных регионов Украины, в частности: