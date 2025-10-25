Даты могут менять: когда в школах Ривне будут осенние и зимние каникулы

В понедельник в большинстве школ Украины начинаются осенние каникулы. Ученики будут отдыхать от учебы в основном неделю.

Есть школы, которые отказались от каникул осенью и перенесли их на зиму. 24 Канал рассказывает, какая ситуация в Ровно.

Когда будут каникулы в школах Ровно?

Ровенский городской совет сообщил даты осенних, зимних и весенних каникул в школах общины.

Так, I семестр для учеников продлится с 1 сентября 2025 года по 19 декабря 2025 года; II семестр – с 5 января 2026 года по 29 мая 2026 года.

В целом учебный процесс продлится 175 учебных дней.

Осенние каникулы запланированы с 25 октября по 2 ноября,

– уточнили в горсовете.

Зимние каникулы в школах города будут с 20 декабря по 4 января, а весенние – с 23 по 27 марта 2026 года.

Последний звонок состоится 29 мая 2026 года, а вручение документов – ориентировочно 19 июня 2026 года,

– добавили чиновники.

И отметили, что структуру учебного года могут корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью.

