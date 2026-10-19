Прилетів ворожий дрон: на Тернопільщині учні пішли на вимушені канікули

У Кременецькій громаді, що на Тернопільщині, учнів відправили на вимушені канікули. Причиною стала атака російського безпілотника 18 жовтня на об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова громади Андрій Смаглюк.

Скільки не вчитимуться учні на Тернопільщині

Посадовець заявив, що учні тих шкіл громади, де через атаки ворожого дрона немає світла, окрім Волинського ліцею, перебуватимуть на вимушених канікулах упродовж двох днів. Таке рішення ухвалила комісія ТЕБ та НС. Чи продовжуватимуть канікули і далі – наразі невідомо.

Щодо роботи дитсадків: вони працюватимуть. Просимо приводити лише тих дітей, яких батьки не мають змоги залишити вдома і дійсно є необхідність привести дитину в садок. З батьками контактуватимуть вихователі, щоб знати, скільки таких дітей, яких приведуть,

– заявив Смаглюк.

І додав, що у дитсадках вихованців не забезпечать гарячим обідом. Однак вони матимуть іншу їжу, яка не потребує приготування, відповідно до санітарних норм.

Також очільник громади повідомив, що усі школи громади, які не працюватимуть, а це стосується міста і сіл, з 19 жовтня мають відкрити пункти незламності. Там встановлять генератори, аби можна було зарядити телефони чи повербанки тощо.