Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава общины Андрей Смаглюк.

Сколько бы ни учились ученики в Тернопольской области

Чиновник заявил, что ученики тех школ общины, где из-за атак вражеского дрона нет света, кроме Волынского лицея, будут находиться на вынужденных каникулах в течение двух дней. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям и национальной безопасности. Будут ли каникулы продлены дальше – пока неизвестно.

Что касается работы детских садов: они будут работать. Просим приводить только тех детей, которых родители не могут оставить дома и действительно есть необходимость привести ребенка в садик. С родителями будут связываться воспитатели, чтобы знать, сколько таких детей приведут,

– заявил Смаглюк.

И добавил, что в детских садах воспитанникам не будут предоставлять горячий обед. Однако у них будет другая еда, не требующая приготовления, в соответствии с санитарными нормами".

Также глава общины сообщил, что во всех школах общины, которые не будут работать – а это касается как города, так и сел, – с 19 октября должны открыться пункты незламности. Там установят генераторы, чтобы можно было зарядить телефоны, powerbank и т. п.