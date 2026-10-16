Видео их поступка было опубликовано в соцсети. На скандал отреагировала начальница местного управления образования Елена Корень.

Что произошло в Ровенской области

На видео видно, как ученики лицея №1 во время воздушной тревоги вместо того, чтобы укрыться, начали убегать из школы через окна первого этажа. Они один за другим выпрыгивали из окон учебного кабинета и бежали по территории учебного заведения.

Ученики в Ровенской области убегают из класса во время тревоги: видео

Елена Корень заявила, что поддерживает педагогов и считает несправедливыми поспешные обвинения в их адрес.

Случай, когда во время воздушной тревоги ученики начали убегать через окна, вызывает возмущение. И еще больше возмущает то, как быстро отдельные люди спешат распространять эту историю, обвинять педагогов и спрашивать: "Где учителя? Что они делают?". А я хочу спросить: "Где родители? Говорят ли они со своими детьми о цене безответственности? Объясняют ли, что воздушная тревога – это не формальность, а реальная угроза жизни?

– написала в фейсбуке чиновница.

Она также подчеркнула, что безопасность учащихся – это совместная ответственность учебного заведения, родителей и учащихся. Корень также призвала родителей регулярно разговаривать с детьми об опасности воздушных тревог и объяснять, почему важно соблюдать правила безопасности.

Мы не хотим превращать лицеи в тюрьмы, забивать окна и возводить стены недоверия. Да, мы будем усиливать меры безопасности, искать решения, делать все возможное для защиты детей. Но никакие сооружения не заменят сознательности, ответственности и взаимного уважения,

– написала чиновница.



В горсовете отреагировали на скандал / скриншот поста

В комментариях под постом пользователи сети поддержали позицию Корень. Они согласились, что ответственность за безопасность школьников нельзя возлагать только на учителей.