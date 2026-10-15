Занятия могут проходить в классах, убежищах или сочетать очный и дистанционный форматы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Кабмина Сергей Корецкий.

Как будут учиться школьники во время тревог

Местные общины при этом должны помочь учебным заведениям адаптировать образовательный процесс к вызовам в сфере безопасности. В частности, проработать возможность использования других оборудованных укрытий для проведения занятий.

Родители должны заранее знать, как будет проходить обучение, иметь возможность планировать свой день, поэтому расписания должны быть гибкими, а форматы обучения – предсказуемыми.

Если укрытие не позволяет очно провести все занятия, приоритет отдается предметам математической, естественнонаучной, языково-литературной, гражданской и исторической образовательных областей. Другие предметы при необходимости можно изучать дистанционно,

– рассказал глава правительства.

И добавил, что укрытия школ, работающих в очном формате, должны быть пригодны для длительного пребывания детей. Там должны быть учебные места, освещение, резервное электроснабжение, интернет и надлежащие санитарные условия.

МОН будет ежемесячно отслеживать выполнение решения.

Безопасность детей и педагогов остается безусловным приоритетом. Во время воздушной тревоги пребывание в укрытии обязательно,

– резюмировал Корецкий.