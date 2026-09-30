Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році
1 вересня в Україні розпочався новий навчальний рік. У його межах передбачили і канікули для учнів.
Осінні відбудуться у другій половині жовтня. 24 Канал розповідає, коли учні підуть відпочивати.
Коли будуть осінні канікули у школах
Навчальний рік для школярів триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року. Однак дата завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.
Перший семестр у школах нашої держави триватиме до 23 грудня. Графік канікул наразі є орієнтовним.
Так, осінні канікули у школах нашої держави у 2026/2027 навчальному році запланували на період з 26 жовтня до 1 листопада.
У МОН України раніше зазначали, що терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.
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Коли канікули у школах Києва
Перший семестр у школах Києва має тривати до 23 грудня 2026 року.
Осінній відпочинок для учнів запланували з 26 жовтня до 1 листопада.
У КМДА при цьому нагадують, що пріоритет зараз – безпека, тому структуру навчального року та форму навчання можуть коригувати залежно від безпекової ситуації.