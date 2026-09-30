Осенние каникулы начнутся во второй половине октября. 24 Канал рассказывает, когда ученики уйдут отдыхать.

Когда начнутся осенние каникулы в школах

Учебный год для школьников продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. Однако дата окончания занятий, проведение праздника "последнего звонка" и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.

Первый семестр в школах нашей страны продлится до 23 декабря. График каникул на данный момент является ориентировочным.

Так, осенние каникулы в школах нашей страны в 2026/2027 учебном году запланированы на период с 26 октября по 1 ноября.

В МОН Украины ранее отмечали, что сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.