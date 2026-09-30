Осенние каникулы начнутся во второй половине октября. 24 Канал рассказывает, когда ученики уйдут отдыхать.
Когда начнутся осенние каникулы в школах
Учебный год для школьников продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. Однако дата окончания занятий, проведение праздника "последнего звонка" и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.
Первый семестр в школах нашей страны продлится до 23 декабря. График каникул на данный момент является ориентировочным.
Так, осенние каникулы в школах нашей страны в 2026/2027 учебном году запланированы на период с 26 октября по 1 ноября.
В МОН Украины ранее отмечали, что сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.
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Когда начнутся каникулы в школах Киева
Первый семестр в школах Киева должен продлиться до 23 декабря 2026 года.
Осенние каникулы для учеников запланированы с 26 октября по 1 ноября.
В КГГА при этом напоминают, что приоритет сейчас – безопасность, поэтому структура учебного года и форма обучения могут корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью.