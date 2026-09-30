Осінні відбудуться у другій половині жовтня. 24 Канал розповідає, коли учні підуть відпочивати.

Коли будуть осінні канікули у школах

Навчальний рік для школярів триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року. Однак дата завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.

Перший семестр у школах нашої держави триватиме до 23 грудня. Графік канікул наразі є орієнтовним.

Так, осінні канікули у школах нашої держави у 2026/2027 навчальному році запланували на період з 26 жовтня до 1 листопада.

У МОН України раніше зазначали, що терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.