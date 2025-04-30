Коли пролунає останній дзвоник у школах Києва

Останній дзвоник у школах Києва цьогоріч пролунає 30 травня. Учням 11-х класів при цьому у травні запропонують альтернативні моделі навчання.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський уточнив, що у чинних умовах випускникам замість традиційної класно-урочної системи пропонують індивідуалізовано-груповий підхід, аби глибше опрацювати вибрані предмети. Про це інформує 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Коли останній дзвоник у школах Києва

Протягом 31 травня – 30 червня заклади освіти зосередяться на компенсаторних заняттях, допомозі в подоланні освітніх втрат і розривів, заходах із соціально-психологічної адаптації для учнів 1 – 10-х класів. Також для них організують літні курси творчого розвитку, мовні клуби, навчальні практики з предмета "Захист України", тренінги з тактичної медицини, безпеки життєдіяльності, мінної безпеки, кібербезпеки та інші активності, актуальні в умовах сьогодення, уточнив Мондриївський.

У червні педагогам рекомендують використовувати сучасні навчальні інструменти: "живі книжки", радіо "П.О.Р.Ш.", VR-окуляри, STEM/STEAM-простори для дослідницької та експериментальної діяльності.

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Коли учні отримають документи про освіту

Документи про освіту видаватимуть з урахуванням безпекової ситуації. Свідоцтва про здобуття початкової освіти учні отримають з 2 до 6 червня, базової середньої – з 11 до 14 червня, повної загальної середньої освіти – з 18 до 21 червня.

Окрему увагу приділяють підвищенню професійної майстерності педагогів, особливо в контексті викладання предмета "Захист України" та підготовки вчителів у межах реформи НУШ.