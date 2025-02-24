Шанс на навчання: на Дніпропетровщині облаштували новий підземний освітній простір

У Апостолівській громаді на Дніпропетровщині учні зможуть здобувати освіту під час повітряних тривог. Там облаштували освітній простір в укритті місцевого будинку культури.

Ремонт укриття вартістю понад 3,2 мільйона гривень фонд savED організував завдяки фінансовій підтримці Фундації Відкритого Суспільства Братислава та Фундації Понтіс. Про це інформує 24 Канал з посиланням на дані фонду.

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Учні на Дніпропетровщині вчитимуться в новому освітньому просторі

Місто Апостолове розташоване між Кривим Рогом та Нікополем, за кількадесят кілометрів від зони бойових дій. У ніч з 22 на 23 липня 2022 року росіяни обстрілом зруйновали усі три міські ліцеї. Два з цих закладів освіти відремонтували незадовго до початку повномасштабної війни. Після руйнувань опорний ліцей не підлягає відновленню. Через умови війни понад два роки поспіль близько двох тисяч учнів міста навчалися дистанційно.

Освітній простір в Апостоловому: фото savED

Два роки на дистанційному дуже вплинули: моя старша донька була відмінницею, але мотивація упала, оцінки теж. Повертаємося в офлайн-режим поступово, зараз у нас 8 клас. Ще важче 9-річному сину, який всю початкову школу не ходив на уроки в реальний клас, –

розповідає мама двох учнів з Апостолового Людмила.

У 2024 році благодійний фонд savED створив цифровий освітній центр на базі будинку культури в Апостоловому в межах проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Це дозволило проводити позакласні гуртки для учнів, а також створити можливості для системного надолуження освітніх втрат з учителями за програмою кетчапів savED.

Освітній простір в Апостоловому: фото savED

На початку 2025 року в будинку культури вдалося дооблаштувати новий навчальний простір в укритті, де діти зможуть продовжувати заняття під час повітряних тривог. В просторі за інклюзивним принципом обладнані кілька класів та вбиральня. Навчатися під землею можуть одночасно до 150 дітей. Загалом увесь будинок культури в Апостоловому в майбутньому функціонуватиме як тимчасова школа, де впродовж року фонд savED створить ще кілька нових класів.

Аби діти з прифронтових територій могли здобувати навички соціалізації та сидіти за реальними партами, а не навчатися виключно онлайн, пріоритетом для фонду є гнучкі та комплексні рішення в громадах. У місті Апостолове на Дніпропетровщині ми розпочали з освітнього центру, але продовжували доповнювати це рішення і, зрештою, створили там підземні класи в укритті, а також облаштували в місті додатковий модульний освітній простір. В цілому, це все вже дало можливість проводити освітні офлайн-активності для понад 600 учнів у громаді,

– розповіла співзасновниця savED Анна Пуцова.

Зауважимо, що savED – благодійний фонд, що займається відновленням постраждалих громад через освітні рішення та соціальні проєкти. Фонд облаштовує укриття, освітні центри "Вулики", відновлює постраждалі приміщення шкіл, облаштовує тимчасові освітні простори, а також залучає підлітків до відбудови та розвитку власних громад через програму UActive. Фонд працює у Чернігівській, Київській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській областях.