Ремонт укрытия стоимостью более 3,2 миллиона гривен фонд savED организовал благодаря финансовой поддержке Фонда Открытого Общества Братислава и Фонда Понтис. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные фонда.

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Ученики на Днепропетровщине будут учиться в новом образовательном пространстве

Город Апостолово расположен между Кривым Рогом и Никополем, в нескольких десятках километров от зоны боевых действий. В ночь с 22 на 23 июля 2022 года россияне обстрелом разрушили все три городских лицея. Два из этих учебных заведений отремонтировали незадолго до начала полномасштабной войны. После разрушений опорный лицей не подлежит восстановлению. Из-за условий войны более двух лет подряд около двух тысяч учеников города учились дистанционно.

Образовательное пространство в Апостолово: фото savED

Два года на дистанционном очень повлияли: моя старшая дочь была отличницей, но мотивация упала, оценки тоже. Возвращаемся в офлайн-режим постепенно, сейчас у нас 8 класс. Еще тяжелее 9-летнему сыну, который всю начальную школу не ходил на уроки в реальный класс, –

рассказывает мама двух учеников из Апостолово Людмила.

В 2024 году благотворительный фонд savED создал цифровой образовательный центр на базе дома культуры в Апостолово в рамках проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Это позволило проводить внеклассные кружки для учеников, а также создать возможности для системного восполнения образовательных потерь с учителями по программе кетчапов savED.

Образовательное пространство в Апостолово: фото savED

В начале 2025 года в доме культуры удалось дооборудовать новое учебное пространство в укрытии, где дети смогут продолжать занятия во время воздушных тревог. В пространстве по инклюзивному принципу оборудованы несколько классов и уборная. Учиться под землей могут одновременно до 150 детей. В целом весь дом культуры в Апостолово в будущем будет функционировать как временная школа, где в течение года фонд savED создаст еще несколько новых классов.

Чтобы дети с прифронтовых территорий могли получать навыки социализации и сидеть за реальными партами, а не учиться исключительно онлайн, приоритетом для фонда являются гибкие и комплексные решения в общинах. В городе Апостолово на Днепропетровщине мы начали с образовательного центра, но продолжали дополнять это решение и, в конце концов, создали там подземные классы в укрытии, а также обустроили в городе дополнительное модульное образовательное пространство. В целом, это все уже дало возможность проводить образовательные оффлайн-активности для более 600 учеников в обществе,

– рассказала соучредитель savED Анна Пуцова.

Заметим, что savED – благотворительный фонд, занимающийся восстановлением пострадавших общин через образовательные решения и социальные проекты. Фонд обустраивает укрытия, образовательные центры "Вулики", восстанавливает пострадавшие помещения школ, обустраивает временные образовательные пространства, а также привлекает подростков к восстановлению и развитию собственных общин через программу UActive. Фонд работает в Черниговской, Киевской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской областях.